Montaquila, 24 positivi alla casa di riposo Rsa Samnium

Casa di Riposo Samnium di Montaquila. La Direzione Sanitaria comunica che, ma seguito dei tamponi molecolari effettuati da parte del Dipartimento Unico di Prevenzione-Asrem su dipendenti e degenti dell’Istituto, circa 180 unità, sono risultati positivi nr. 17 degenti e 7 dipendenti di cui 5 sanitari e 2 amministrativi. Per garantire l’isolamento e le cure specifiche necessarie è stato da tempo predisposto e subito messo in uso un “reparto COVID”, allestito secondo i protocolli e le norme vigenti. Al momento non si evidenziano particolari criticità. Allo stato attuale i pazienti sono costantemente monitorati da due medici a turno (Dr. Bruno Petescia – Direttore sanitario e Dr. Rossi Francesco – Consulente medico) e da 5 infermieri in forza solamente al reparto suddetto, coadiuvati da 5 operatori socio sanitari sempre in forza unicamente al solo reparto covid.