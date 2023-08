Montano ritorna in Cardiologia per evitare la chiusura del reparto: “Dare una mano era un dovere morale”

Saranno Alberto Montano, cardiologo attualmente in servizio nel Poliambulatorio di Termoli dell’Azienda sanitaria, e Costanzo Spedaliere di Larino a dare supporto al reparto di Cardiologia dell’ospedale San Timoteo di Termoli per scongiurare la chiusura del reparto salvavita per mancanza di personale. I due medici hanno infatti dato la disponibilità a effettuare dei turni aggiuntivi che permetteranno agli operatori in servizio di effettuare dei riposi dai lunghi turni. “Nel 2003 -ha commentato Montano sul suo profilo social- dopo circa 20 anni di lavoro in Cardiologia e Unità di Terapia Intensiva Coronarica passai al lavoro presso il Distretto Sanitario. Dopo altri 20 anni mi è stato chiesto di dare un aiuto per evitare la chiusura per carenza di medici della Cardiologia del nostro ospedale San Timoteo, un reparto che ha fatto la storia della Sanità molisana e che ora soffre come tutta la struttura. Dare una mano era un dovere morale”.