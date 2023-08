Montagna Molise, Toma: «Bello riportare la gente sulle nostre vette, felici di aver promosso il territorio»

È stato uno degli ultimi provvedimenti voluti da Donato Toma come presidente della Regione: la rassegna Montagna Molise a Campitello Matese e Capracotta. A Campitello tanti turisti ed eventi di grande qualità, alcuni dei quali tenuti in alta quota, anche a 1850 metri, per permettere ai turisti di vivere la montagna in piena libertà, amandola e rispettandola. In un’intervista realizzata prima del concerto dei Marlene Kuntz, l’ex governatore ha dichiarato: «Bello riportare la gente sulle nostre montagne. Felici di aver promosso il territorio».