Montagna Molise, gli appuntamenti di settembre tra Campitello e Capracotta

Venerdì incontro con l’ex presidente del Parco dei Nebrodi, Giuseppe Antoci. Sabato 2 settembre pronti per la Samnium Race, poi altri eventi fino al 10. Work in progress il cartellone invernale

La stagione estiva di Montagna Molise volge al termine con gli ultimi appuntamenti della prima edizione in vista della ripresa invernale alla quale il gruppo dirigenziale sta già lavorando.

Venerdì primo settembre alle 17, presso La Pinetina di Campitello Matese, un incontro di alto profilo con Giuseppe Antoci, l’ex presidente del Parco dei Nebrodi, che presenterà il libro “La mafia dei pascoli” scritto da Nuccio Anselmo con le sue testimonianze. Autore del Protocollo di Legalità, oggi legge italiana, Antoci è un servitore dello Stato, vittima di un attentato sventato nel 2016, attualmente con sette uomini di scorta. Sarà un dialogo a 360 gradi e un’immersione in Sicilia dove la mafia, terrorizzando gli agricoltori onesti, affittava ettari di terreni, li lasciava incolti incassando contributi dell’Unione Europea.

Sabato 2 settembre alle 9 è in programma, invece, la Samnium Race, una corsa nel fango, rivisitata in chiave fitness. Nove chilometri su strade, sterrati, sentieri in cui si alterneranno tratti di corsa ad ostacoli sia naturali che artificiali. Tutti possono partecipare, dai 15 anni in poi. Informazioni e iscrizioni su www.samniumrace.it

Domenica 3, doppio appuntamento e grande attesa. “Cammina, Respira, Assapora il Matese”, dalle 14 nel pianoro di Campitello un pomeriggio di benessere, relax, lezione di pilates, camminata di meditazione e poi, gran finale con aperitivo a base di prodotti locali. L’evento di Montagna Molise in collaborazione con M2 a cui si può scrivere per prenotarsi www.m2movement.it

Ci sposteremo poi in piazza Falconi a Capracotta, ore 21.30, per trascorrere una serata al ritmo incalzante e coinvolgente della musica del percussionista Tony Esposito.

Il 10 settembre, sempre a Capracotta, ultima data di Montagna Molise estate con “Dialoghi in altura”. Emilio Casalini, scrittore, giornalista, conduttore tv e soprattutto esperto di valorizzazione delle identità territoriali sarà in piazza Falconi alle 17.30. Diverse le tematiche che Casalini argomenterà partendo proprio da come e cosa si può fare per tutelare un territorio e al contempo farlo sviluppare. Il programma “Generazione Bellezza” racconta storie replicabili di chi ha scommesso, prendendosi ogni responsabilità, di fare qualcosa per valorizzare un territorio e ce l’ha fatta. Quali tessere possono essere riattivate per la montagna molisana? Quale mosaico ha davanti a sé Capracotta? Persone e comunità devono poter realizzare i propri sogni nello loro spazio trovando il giusto equilibrio.