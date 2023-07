Montagna Molise, Eugenio Bennato il 23 luglio a Campitello Matese

Vento popolare tour farà tappa domenica prossima 23 luglio a Campitello Matese. Sarà Eugenio Bennato, infatti, il protagonista del primo concerto, gratuito, di Montagna Molise, in collaborazione con l’Associazione Tèkne. Suoni e danze di Taranta movimenteranno la giornata nell’incantevole cornice molisana e trasmetteranno emozione pura a tutti i presenti. L’inizio alle ore 12 al Bar-Rifugio del Caprio che potrà essere raggiunto in trekking o in seggiovia (biglietto salita e discesa al costo di 10 euro). Per chi volesse utilizzare l’impianto è consigliato arrivare all’accettazione una ventina di minuti prima dell’inizio del concerto. L’artista partenopeo sarà in compagnia di Vincenzo Lambiase alla chitarra classica ed elettrica, della ballerina Sonia Totaro e di Stefano Simonetta al basso, chitarra acustica e voce.

Gli ingredienti per una domenica di musica napoletana da ricordare ci sono tutti! “Dopo il successo dell’incontro ‘Dialoghi in altura’ con Licia Colò ci apprestiamo ad inaugurare anche il primo concerto a Campitello Matese – affermano dall’associazione Tèkne, partner di Montagna Molise – Anche in questo caso la scelta della location non è casuale: il Bar-Rifugio del Caprio è un’autentica terrazza sul Matese con una visuale magnifica su Tirreno e Adriatico. L’idea è sempre quella di valorizzare la montagna molisana con le sue bellezze e i suoi servizi, in tal caso la seggiovia del Caprio perfettamente operativa anche nella stagione estiva”. Come sempre è consigliata la prenotazione inviando una e-mail a info@teknearts.it