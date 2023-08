Montagano ‘si tinge di rosso’ per la 17ª edizione della Festa del Pomodoro

Montagano si prepara a ospitare un evento imperdibile: la 17ª edizione della Festa del Pomodoro di Montagano. Un’occasione unica per celebrare il frutto rosso per eccellenza e le eccellenze enogastronomiche del territorio. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con la Commissione De.C.O, si terrà oggivenerdì 25 e domani sabato 26 agosto 2023, promettendo due giornate all’insegna del gusto e dell’intrattenimento.

L’evento avrà inizio venerdì 25 agosto in Piazza Celestino V, con un’apertura solenne alle ore 20.00. L’Amministrazione Comunale darà il benvenuto ai partecipanti, introducendo una serata che si prospetta ricca di sapori e sorprese. A farla da padrone sarà lo Showcooking con il Maestro Pizzaiolo Mario Fiore, esperto nell’arte di valorizzare il pregiato pomodoro di Montagano e gli altri prodotti locali. Le sue creazioni culinarie conquisteranno il palato dei presenti, sottolineando l’autenticità e la bontà dei prodotti del territorio.

Non mancherà l’opportunità di conoscere da vicino il mondo dello sport locale: il programma prevede infatti la presentazione della squadra di calcio a 5 del GSD Montagano per la stagione 2023/2024, gettando così le basi per un nuovo capitolo di sfide e successi sportivi.

Il sabato 26 agosto alle ore 18, lungo Corso Umberto I, l’attenzione si sposterà su un approfondimento tematico di rilievo. L’incontro, intitolato “Il distretto del cibo quale opportunità di sviluppo territoriale”, rappresenterà un’occasione di dialogo tra esperti e istituzioni sul tema cruciale dello sviluppo sostenibile legato al cibo. L’evento sarà inaugurato dal Sindaco Giuseppe Tullo e vedrà la partecipazione di voci autorevoli, tra cui Loredana Pietroniro dell’Arsarp, Antonio Nasillo del distretto “Oliva nera” di Colletorto, Riccardo Terriaca di Confcooperative Molise, e Stefania Passarelli del distretto “Sviluppo&vita”. La moderazione dell’incontro sarà affidata a Domenico Vitullo, membro della Commissione De.C.O.

A seguire, una sagra dedicata al pomodoro farà degustare ai partecipanti una varietà di piatti preparati con passione e creatività dagli chef locali. La serata raggiungerà il suo culmine con il concerto emozionante della band Luca Tozzi & blue vision, regalando note avvolgenti e coinvolgenti.

Entrambi i giorni saranno allietati da stand gastronomici curati con amore dalle aziende del territorio, lungo Corso Umberto I. Una sinfonia di profumi e sapori per i visitatori, che avranno l’opportunità di scoprire e gustare le eccellenze enogastronomiche locali.

La 17ª edizione della Festa del Pomodoro di Montagano si preannuncia dunque come un appuntamento imperdibile per tutti coloro che desiderano immergersi nell’autenticità, nella tradizione e nella delizia di un territorio ricco di prelibatezze.