Monsignor Galantino inaugura l’anno accademico della Scuola di Teologia

L’appuntamento venerdì presso l’aula magna del convitto vescovile di Isernia

Venerdì, alle 17,30, presso l’aula magna del convitto vescovile di Isernia, inaugurazione dell’anno accademico della Scuola di Formazione Teologica “San Pietro Celestino”, con l’intervento di Monsignor Nunzio Galantino, un teologo diventato vescovo, attualmente collaboratore di Papa Francesco in Vaticano come presidente dell’APSA, (Amministrazione del Patrimonio della Sede Apostolica) e Presidente della Fondazione per la Sanità Cattolica.

”E’ arrivato in Vaticano dopo aver maturato diverse esperienze pastorali, culturali, di governo, e di servizio, la più importante per lui, pensiamo – afferma fra Nazario Vasciarelli, direttore della Scuola – sia stata quella di insegnante di Teologia presso la Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli, ricercatore, teologo.

Dalla sua dedizione allo studio ed all’insegnamento sono scaturite diverse pubblicazioni che arricchiscono il suo bagaglio di sacerdote, o come direbbe Papa Francesco di “pastore con l’odore delle pecore”. Mons. Galantino da sempre gode della fiducia e della stima dell’attuale pontefice e le recenti mansioni da lui ricoperte ci indicano la veridicità di questa affermazione: infatti mons.

Galantino è stato il Segretario della Conferenza Episcopale Italiana, durante la presidenza del cardinale Bagnasco ed oggi è uno dei collaboratori più stetti di papa Francesco in Vaticano”.