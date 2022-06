Si è trattato di una esercitazione ma ha creato comunque ansia e curiosità nei tanti che si sono fermati a vedere cosa fosse accaduto questa mattina, 25 giugno, in pieno centro a Campobasso, lungo Corso Vttorio Emanuele, quando si è verificato il (finto) incidente tra una macchina e un monopattino. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118 che hanno prestato soccorso all’uomo rimasto ferito nell’impatto. Per fortuna, come detto, nulla di reale ma solo la possibilità di verificare le modalità di azione in caso di interventi simili.

Monopattino contro auto, ma è solo una esercitazione (FOTO E VIDEO)