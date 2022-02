Monopattini, il comune revoca la concessione al gestore: “Troppe criticità irrisolte”

Malfunzionamenti, criticità dell’app, scarsa tempestività nella risoluzione dei problemi. Il comune ha scelto la linea dura, procedendo alla revoca della concessione alla società che gestisce il noleggio dei monopattini elettrici nel capoluogo. “Da tre mesi non si sono visti passi in avanti, né sono giunte soluzioni appropriate da chi di dovere”, è il senso della determina che chiude, di fatto, il rapporto di collaborazione iniziato alcuni mesi fa.

Le ultime normative, da regolamento nazionale rivisto, obbligano oltretutto le amministrazioni a porre l’accento sulla questione sicurezza, al fine di limitare al massimo gli incidenti. “Ci sono una serie di motivazioni alla base di questa decisione – ha spiegato il sindaco Gravina – motivazioni peraltro sulle quali si è discusso nei mesi scorsi, a cui si aggiungono dei malfunzionamenti dell’app che si trascinano da circa tre mesi. Anche qui, non vi è stato riscontro”.

Di sicuro c’è che con l’arrivo della bella stagione, la questione monopattini tornerà di strettissima attualità. Ed è il motivo per il quale occorrerà, stando a quanto trapelato da Palazzo San Giorgio, trovare in tempi rapidi un nuovo gestore cui affidare il servizio dando continuità, attenendosi parimenti alle stringenti norme rivisitate. Proprio nelle ultime ore, Regione Lombardia ha votato favorevolmente per l’introduzione del casco obbligatorio e di assicurazione per tutti, giudicando “insufficienti” gli accorgimenti prodotti negli ultimi mesi.