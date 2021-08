Monopattini e nessun rispetto delle regole, Gravina: «C’è stato un uso improprio e stiamo cercando di porre rimedio» (L’INTERVISTA)

Utilizzo dei monopattini in città e zero rispetto delle norme legate alla circolazione: sono tante, quotidianamente, le segnalazioni dei nostri lettori che documentano disagi a causa di ragazzini che imboccano strade contromano a velocità sostenuta e facendo slalom sui marciapiedi sia di giorno che durante le ore notturne. “Registriamo una totale mancanza di regole – segnalano i lettori – sui marciapiedi ormai la nostra attenzione è rivolta ai ragazzini che corrono, senza alcuna protezione, sui monopattini. Stessa cosa accade sulle strade della città e non è inusuale vedere monopattini sfrecciare tra le auto in contromano. Ben venga l’iniziativa – concludono i lettori – ma ci auguriamo semplicemente che venga disciplinata nel migliore dei modi per permettere ai monopattini e ai loro conducenti di circolare nel pieno rispetto delle norme e in totale sicurezza per perdoni e automobilisti. Decine e decine, ogni giorno, gli incidenti in diverse città d’Italia: a Roma poche ore fa l’ennesimo investimento, l’ultimo decesso appena due giorni fa a Firenze. Per questo – terminano – ci auguriamo che a Campobasso ci sia una stretta sui controlli”.

In merito abbiamo intervistato il primo cittadino del capoluogo di regione, Roberto Gravina, il quale, oltre a confermare che ci saranno maggiori controlli, e ha anche annunciato che a breve saranno appaltati lavori straordinari per strade e marciapiedi.