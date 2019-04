Monolocale svaligiato nel giorno di Pasqua, spariti smart tv e pc

Una smart tv da 50 pollici e un computer sono stati rubati nel pomeriggio di Pasqua in un monolocale di via Manzo in pieno centro a Campobasso. I proprietari hanno avuto l’amara sorpresa in un giorno di festa (ma i ladri non vanno mai in ferie) nel notare i vetri rotti nella porta d’ingresso. L’episodio è stato denunciato alla Polizia di Stato che ha fatto un sopralluogo con un equipaggio della Squadra Volante. Diverse le lamentele dei residenti della zona che denunciano situazioni di degrado e non a tratti anche di spaccio di droga.