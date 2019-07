Monografia turistica su Altilia, presentazione in Camera di Commercio

La Camera di commercio del Molise, nell’ambito della collaborazione con la regione Molise e con Fondazione Molise Cultura, organizza una conferenza stampa, domani 17 luglio (e non oggi come erroneamente riportato sul giornale in edicola), alle ore 10:30 per illustrare a stampa, autorità e imprese il progetto editoriale “Scoprire il Molise”. Il progetto prevede la pubblicazione di otto monografie riguardanti otto attrattori turistici individuati dalla Camera di commercio come poli focali dell’offerta turistica della nostra regione. Gli opuscoli, redatti in lingua italiano e inglese, costituiscono un valido supporto per visitatori e operatori turistici molisani e sono pubblicati con cadenza temporale periodica.

Proprio nell’ambito della collaborazione instaurata con la Regione Molise e Fondazione Molise Cultura, ha pubblicato la Monografia riguardante l’Area archeologica di Sepino in concomitanza con l’inizio della sessione estiva di Sonika Poietika 2019. La rassegna, infatti, prevede come primo appuntamento l’esibizione di “Giardini di Miro” e “I racconti della nebbia”, che si svolgeranno nell’area archeologica di Altilia. Presenti alla conferenza il Presidente della regione Donato Toma, l’assessore al Turismo Vincenzo Cotugno e il Presidente di Fondazione Molise Cultura Antonella Presutti. Invitati anche tutti gli operatori turistici, musei e associazioni che potranno quindi ritirare presso la Camera di Commercio del Molise le Monografie non solo di Altilia, ma anche i tre volumi precedenti riguardanti i Musei di Campobasso, la Riserva MAB di Collemeluccio – Montedimezzo e Termoli. In occasione della conferenza stampa, inoltre, la Camera di Commercio illustrerà le altre iniziative collegate all’evento di apertura dell’edizione estiva della rassegna: escursioni e itinerari nel Matese e suggerimenti di pernottamento e ristorazione. Un vero a proprio pacchetto turistico per gli amanti dell’Arte e della Natura.