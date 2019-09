“Monnezza tour” in via Crispi, la segnalazione di Cretella

Il Comune di Campobasso contro i furbetti dell’immondizia

Non si fermano i furbetti dell’immondizia nonostante l’ultima ordinanza sindacale denominata “Migrazione dei rifiuti”. L’ultima segnalazione arriva dall’assessore all’Ambiente di Campobasso, Simone Cretella, che dalle sue pagine social denuncia l’ennesimo cattivo episodio. «Monnezza tour in via Crispi: arriva persona in macchina, accosta e serenamente scende con il suo sacchetto di rifiuti tutti rigorosamente indifferenziati. Ovviamente, per non sforzarsi per schiacciare il pedale di apertura del cassonetto, pensa bene di lasciarlo a terra.

Mi permetto di fargli notare che l’abbandono di rifiuti costituisce reato e che, in un paese mediamente civile, l’immondizia andrebbe buttata nei cassonetti e non a terra. Lui, evidentemente contrariato, con aria strafottente, riprende il sacchetto, schiaccia il pedale e lancia la busta all’interno, senza però risparmiarsi dal criticare minacciosamente la mia intromissione con il classico “ma c’hai qualche problema ?…”.

Eh, si che ce l’ho i problemi, finché ci sarà gente a cui, nel 2019, c’è bisogno di spiegare che la monnezza non si butta a terra ma negli appositi contenitori, direi che di problemi ne ho, anzi ne abbiamo, ancora parecchi……Poi fortunatamente leggo di una meravigliosa iniziativa spontanea di un gruppo di ragazzi che in giornata, guanti e sacchi alla mano, hanno ripulito aiuole e marciapiedi del centro dando uno straordinario esempio di impegno civico, sempre più dimenticato da tanti sciatti cittadini, come nel caso dell’eroe del sacchetto incontrato stasera, che rifiutano le più banali regole del vivere civile. Ne sono certo: a lungo andare l’esempio e l’altruismo dei ragazzi vincerà sull’egoismo e sulla cafonaggine, ma dobbiamo mettercela tutta affinché ciò accada il prima possibile» conclude Simone Cretella.