Monitorare la salute degli anziani con la telemedicina, il progetto Silver Hub Community

Presentato ieri sera, mercoledì 27 settembre, nella sala consiliare del comune di Vinchiaturo, alla presenza del sindaco Luigi Valente, del presidente del Consiglio comunale Ernesto La Vecchia e del coordinatore Roberto Colella il progetto Silver Hub Community che sarà condotto su un gruppo di anziani fragili, coinvolti nella sperimentazione di un servizio innovativo di telemedicina e di telecompagnia.

Il processo di monitoraggio consiste in tre funzioni fondamentali:

– prelievo ed invio di dati clinicamente significativi da parte degli assistiti (Battito cardiaco, temperatura corporea, ossigenazione nel sangue)

– acquisizione, analisi e valutazione di tali dati da parte del medico;

– attuazione di interventi presso gli assistiti realizzabili con modalità differenti a seconda dei casi.

Con la Telecompagnia, già avviata lo scorso anno, l’operatore periodicamente contatta l’utente per verificare le condizioni psicofisiche e informarsi su eventuali necessità. Trattasi di un servizio per l’erogazione di interventi di assistenza agli anziani che ha lo scopo di mantenimento degli stessi nel proprio ambiente di vita quotidiano, di riduzione del sentimento di solitudine e isolamento, di sostegno psicologico, di collegamento con i servizi territoriali e di diffusione delle informazioni.

Con la Telecompagnia viene a nascere un sincero rapporto di fiducia e solidarietà tra operatore ed utente. Vinchiaturo diventa Hub di riferimento per tutti i comuni dell’Ats in merito al servizio di Telecompagnia.

Oltre a ciò sono previsti dei laboratori ricreativi e culturali per aumentare i momenti di socializzazione.Il comune di Vinchiaturo sostiene l’invecchiamento attivo inteso come un processo che valorizza la persona come risorsa, rendendola protagonista del proprio futuro attraverso il benessere fisico, mentale e sociale.