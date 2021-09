Monitoraggio Iss, Rt scende a 0.85. In calo ricoveri e terapie intensive: Molise a rischio moderato

Arrivano buone notizie dall’Istituto Superiore di Sanità. Per il periodo 25 agosto – 7 settembre l’indice Rt medio scende a 0,85, al di sotto della soglie epidemica e in calo rispetto alla scorsa settimana, quando era di 0,92. Scende anche l’incidenza dei casi ogni 100mila abitanti: il tasso è di 54 (-10 punti rispetto al periodo 10-16 settembre).

In calo anche i posti occupati nelle terapie intensive. Infatti, il tasso si attesta al 6,1 per cento, passando da 563 pazienti (al 7 settembre) a 554 (al 14 settembre). Quasi lo stesso valore (5,8 per cento) anche per gli indicatori decisionali che accompagnano il monitoraggio settimanale stilato insieme alla raccolta dati del ministero della Salute e ora all’esame della cabina di Regia. Il numero di persone ricoverate passa quindi da 4.307 (al 7 settembre) a 4.165.

Il Molise insieme all’Abruzzo, Provincia autonoma di Bolzano e Provincia di Trento è considerata a rischio moderato.