Monetizzazione della cessione a standard, c’è la mozione M5S

Una mozione per discutere nuovamente della monetizzazione della cessione a standard che è stata avanzata dai consiglieri comunali del MoVimento 5Stelle di Termoli. “Il “dovere” non va mai in ferie – affermano – e così alle porte di ferragosto, abbiamo redatto, depositato e protocollato, mozione con richiesta di discussione nel prossimo consiglio comunale, nella quale chiediamo a gran voce, la revoca della deliberazione della giunta comunale n. 168 del 14.07.2020 che sostanzialmente consente di monetizzare, laddove non è possibile reperire aree in ottemperanza al DM 1444/1968, senza alcun limite di superfici, per la cessione a standard il cui costo è stato già stabilito nella deliberazione della GC n. 20/2011. Inoltre chiediamo al sindaco e alla giunta di rendere immediatamente operativa la mozione sulla tutela del verde approvata all’unanimità nel dicembre 2019, inserendo le norme che essa prevede nel regolamento edilizio e nella concessione di qualsiasi permesso a costruire, in particolare per gli edifici coinvolti nel Piano Casa. Proteggere l’ambiente, salvaguardare il verde è interesse della collettiva’. Cementificare significa ridurre il polmone verde che ci consente di sopravvivere e noi questo non possiamo permetterlo”.