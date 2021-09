Mondolavoro, l’eccellenza molisana che contrasta l’emergenza e lavora al fianco delle aziende

Salute e sicurezza sul lavoro al tempo della pandemia

La salvaguardia della salute è diventata ormai una necessità di tutti a causa del delicato momento storico che stiamo vivendo. Ma a ‘proteggerci’ ci sono professionisti con esperienza nel settore che garantiscono prodotti e servizi al passo coi tempi. In Molise l’azienda leader della sicurezza sul lavoro è Mondolavoro, con sede a Campobasso. Nata nel 1998, si è evoluta e specializzata nel corso degli anni non solo nella distribuzione di prodotti per il mondo del lavoro, ma anche nell’offerta di servizi fondamentali come la consulenza normativa, la manutenzione degli impianti antincendio e l’assistenza certificata MSA.

Mondolavoro offre prodotti e soluzioni d’avanguardia, ovviamente, anche per contrastare l’emergenza Covid-19. Le mascherine, i gel per le mani, i plexiglass para fiato, abbiamo imparato tutti a conoscerli ed utilizzarli nel modo migliore. Ma non tutti sanno che è proprio grazie ad aziende che operano nel settore della sicurezza sul lavoro che siamo riusciti a far fronte alla richiesta e la distribuzione di tutti quei dispositivi di cui oggi abbiamo fondamentale bisogno. Dopo uno stallo iniziale, nei primi mesi dell’emergenza, dovuto ai mercati ed alla mancanza di materie prime, come l’alcool o il TNT, la sinergia e lo ‘sforzo’ in pieno lockdown di imprese come Mondolavoro ci hanno agevolato il cammino verso la prevenzione.

L’offerta dell’azienda comprende oltre 55mila prodotti certificati a catalogo tra dispositivi di protezione individuale ed abbigliamento tecnico da lavoro dei più importanti marchi mondiali: MSA, 3M, Cofra, U-Power, Rossini, Airbank, Neri, Brady, Cryokit, Univet, Showa, New Pig, Diadora, ecc.

I settori di intervento ed utilizzo dei prodotti distribuiti dall’azienda molisana sono molteplici. Edilizia, industria alimentare, industria chimica, industria mineraria, industria del petrolio e gas, lotta agli incendi, ecc.

A questo si aggiunge la consulenza e la formazione per ogni ambito industriale. Un partner unico per la sicurezza che indirizza le aziende molisane, e non solo, verso la consapevolezza della Prevenzione e mette a riparo le imprese da soluzioni errate e/o parziali, adempiendo alle normative vigenti e riducendo così gli investimenti aziendali.

Oggi Mondolavoro fornisce ‘prodotti e servizi ad alto contenuto di sicurezza’ garantendo a tutti i suoi clienti la certezza di essere a norma.

Questa filosofia fa sì che Mondolavoro sia una realtà consolidata ed una delle eccellenze della nostra regione in piena espansione in tutta la Penisola.

IL DISTRIBUTORE DI D.P.I.

Tra le novità messe a punto da Mondolavoro troviamo il distributore automatico di dispositivi di protezione individuale. La prima regola della sicurezza è quella di non rimanere “Mai senza D.P.I.”. na buona norma che dà il nome a questo servizio. Il team di esperti di Mondolavoro garantisce un iter di approvigionamento informatizzato ad ogni azienda e la certezza di: essere sempre a norma, in sicurezza (innalzamento degli standard di sicurezza di tutta l’impresa e della salute dei dipendenti) e attenti al risparmio (l’automazione e il controllo degli ordini permettono un risparmio sul consumo e sulla gestione dei Dpi fino al 30%). Le spese per i dispositivi di protezione individuale sono per l’azienda una percentuale molto rilevante. Grazie a questo servizio, è possibile automatizzare i processi di accettazione, distribuzione e prelievo della merce evitando stock di magazzino.