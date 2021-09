Mondo dell’arte in lutto, muore Achille Pace ideatore del Premio Termoli

Mondo dell’arte e tutta Termoli in lutto per la morte di Achille Pace, inventore del prestigioso Premio Termoli di Arte Contemporanea. Achille Pace aveva 98 anni e si è spento a Roma dove viveva da tempo. “La famiglia si stringe in un abbraccio nei confronti di tutti gli amici e di Achille che da questa mattina ha lasciato la vita terrena – si legge in un post di Facebook – Per chi volesse salutare Achille, le onoranze funebri saranno tenute presso la Chiesa degli Artisti, sita in Roma a Piazza del Popolo 18 il giorno sabato 2 ottobre 2021 alle ore 11.30”. Achille Pace era nato a Termoli nel 1923 e come detto su proprio lui, dal 1955, ad ideare il prestigioso Premio Termoli consentendo di farlo diventare un appuntamento importante come lo è adesso. Pace si è spento ieri, 28 settembre, a Roma all’età di 98 anni, accanto alla moglie Maria che gli è rimasta vicina fino all’ultimo aiutandolo anche quando le condizioni di salute si sono aggravate. Una vita nel campo dell’arte che lo ha portato a formarsi negli ambienti più di avanguardia, Achille Pace è stato un vero pioniere del mondo dell’arte e titolare della cattedra pittorica all’Istituto Statale di Arte di Roma ma non ha mai perso i contatti con la sua Termoli tanto che anni fa, proprio in occasione del Premio Termoli in Galleria Civica aveva fatto anche una breve apparizione.