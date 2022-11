Mondiali, il Molise va anche in panchina con Mauro Biello vice tecnico del Canada

Dal 2018 è il vice del ct John Herdman. Figlio di emigrati molisani originari di Casacalenda, è stato una bandiera del Montreal Impact (389 gare in 16 stagioni e oltre 80 gol con 4 presenze in nazionale) e gli è stato persino intitolato uno stadio, il “Mauro Biello Field”, che si trova nella Marymount Academy, la sua ex scuola superiore

Il legame tra il Molise e il Canada è storicamente forte ed è approdato anche ai mondiali in Qatar. Il vice allenatore della nazionale nordamericana – guidata da John Herdman che ha riportato la foglia d’acero ai mondiali dopo 36 anni – dal 2018 è Mauro Biello, 50 anni, figlio di emigrati molisani originari di Casacalenda. Prima di quest’esperienza, Biello è stato una bandiera del Montreal Impact con 389 presenze in 16 stagioni condite da oltre 80 reti e 4 apparizioni in nazionale. Poi, appese le scarpette al chiodo, ha iniziato la sua esperienza in panchina con la stessa squadra dal 2009 al 2017 avendo in rosa gente come Didier Drogba, oltre agli italiani Matteo Mancosu e Marco Donadel.

Biello è sposato con la sorella di Nick De Santis, altro giocatore canadese di origini molisane, di Guglionesi, che ha giocato anche nel Termoli. Al vice ct canadese hanno persino intitolato uno stadio, il “Mauro Biello Field” che si trova nella sua ex scuola superiore Marymount Academy nel quartiere di NDG, dove ha iniziato a giocare alla fine degli anni ’80. L’ex giocatore del Montreal Impact gestisce anche una scuola calcio. Ed ora per Biello resta da affrontare domani l’ultima partita del Canada in Qatar con il Marocco per non chiudere il girone a zero punti dopo le sconfitte con Belgio (0-1) e Croazia (1-4) che ne hanno sancito l’eliminazione dalla rassegna iridata.