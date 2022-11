Mondiali, Argentina-Messico: altra presenza per il Molise con Alexis Mac Allister

Il centrocampista argentino, in possesso del passaporto italiano grazie alla nonna materna originaria di Belmonte del Sannio, ha esordito da titolare nel match vinto 2-0 con la Tricolor

Ad Alexis Mac Allister è andata la “camiseta” numero 20 dell’Argentina lasciata libera dall’infortunato Giovani Lo Celso, che ha dovuto rinunciare al massimo torneo mondiale dove invece il centrocampista del Brighton, guidato dall’italiano De Zerbi, ha esordito da titolare nel 2-0 dello scorso turno con il Messico. Dunque, dopo l’uruguaiano Matias Vecino, un altro pezzo di Molise si aggiunge a Qatar 2022. Sì perché, sia pure con il cognome irlandese e la nazionalità argentina, Alexis Mac Allister e i suoi due fratelli, Francis e Kevin, sono in possesso del passaporto italiano, grazie agli antenati della mamma Silvina Riela, figlia di un ex giocatore come El Pocho Carlos Alberto (si dice fosse il più bravo della famiglia) e Maria Elida Garcia. Quest’ultima aveva origini di Belmonte del Sannio, in provincia di Isernia in Molise.

Alexis è il minore di tre fratelli tutti calciatori professionisti e indossa la 10 nel Brighton. Il numero 20 dell’Albiceleste non è un trequartista come potrebbe ingannare il suo numero nel club, ma un centrocampista versatile con 5 gol in questa prima parte di stagione ed è secondo nella classifica dei palloni recuperati in Premier League.

A differenza di Alexis, papà Carlos non ha potuto giocare il Mondiale. Dopo aver disputato lo spareggio contro l’Australia venne escluso dalla lista dei 23 del Coco Basile per Usa ‘94. A quasi 20 anni di distanza, Alexis Mac Allister ha realizzato quello che suo padre non è riuscito a fare.