Mondiale di Beach Soccer, Gionni Matticoli vola in Paraguay

Il molisano sarà tra i 24 arbitri che parteciperanno alla manifestazione. È considerato il miglior fischietto europeo ed ha già diretto una finale di World Cup

ISERNIA. Ci sarà anche un isernino ai mondiali di beach soccer che si svolgeranno in Paraguay, a partire dal prossimo 21 novembre. Si tratta di Gionni Matticoli, fischietto internazionale considerato tra i più bravi – se non il migliore – che dirigono i match di questo sport dal sapore molto sudamericano che si gioca sulle spiagge. Anche perché per Matticoli non è la prima volta. Già nelle edizioni passate, infatti, aveva diretto le finali della coppa del mondo ed ha ricevuto da parte dell’AIA numerosi riconoscimenti. Anche questa volta, ha fatto sapere la FIFA, l’arbitro isernino è tra i 24 direttori di gara che prenderanno parte alla manifestazione sportiva. Gionni Matticoli, 44 anni, infermiere per professione e arbitro per passione, è pronto a portare più in alto possibile i colori del Molise e della città di Isernia.