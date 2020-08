Monacilioni, da Comune e Pro Loco donazione al Cardarelli

La consegna è stata effettuata dal dott. Gianluca Di Rita

Un progetto che ha preso forma già a fine gennaio quando la pandemia ha cominciato a diffondersi. L’iniziale difficoltà nel reperire prodotti certificati ha rallentato i tempi ma alla fine anche il Comune di Monacilioni e la locale Pro Loco hanno voluto fare la propria parte: effettuando una donazione al reparto di malattie infettive: a consegnarle è stato il dott. Gianluca Di Rita, farmacista di Monacilioni: donate tute speciali visiere, occhiali di protezione, termo scanner, mascherine, camici chirurgici, copri scarpe e copri braccia. In una lettera Comune, Pro loco e il dott. Di Rita hanno voluto ringraziare lo sforzo enorme compiuto dal personale del Cardarelli negli ultimi mesi: «A voi che lavorate per noi tutti e lo fate in condizioni straordinarie, talvolta drammatiche. Con competenza e con la capacità di accogliere, spiegare, rassicurare, nonostante la stanchezza, i turni, i tempi che conoscono sempre meno pause, ristoro. Grazie per le ore in cui le protezioni che indossate pesano, e le mascherine privano dell’aria. Per le molte ore che avete trascorso, indifesi, in prima linea, quando la situazione non era ancora così grave: ed eravate in pronto soccorso, in ospedale, negli ambulatori o nel territorio, come i medici di base. Grazie perché fate per noi ben più del vostro dovere. ‘Beato il popolo che non ha bisogno di eroi’, ma oggi abbiamo tutti bisogno di voi. E pensando al vostro impegno, guardando a fondo in quel che sta avvenendo, forse possiamo riconoscere la vulnerabilità come elemento che ci accomuna, e la dipendenza reciproca come relazione da cui apprendere. E trarne insegnamento, per l’oggi e per il tempo a venire. Con la donazione di tali dispositivi protezione individuale, ci piacerebbe farvi sentire che ci siete cari, che vi siamo riconoscenti. Nella speranza, che possano agevolarvi, o esservi di aiuto nel vostro impegno eroico. Con immensa stima per ogni singolo istante donato a chi ne aveva necessita’. Buon lavoro, con affetto». Comune di Monacilioni: Vice-sindaco D’Amico Salvatore, Petracatella Silvana Maria, Ciccotelli Nicola, Pesce Andrea, Sassano Salvatore, Esposito Pietro, Coromano Michela, Di Buono Giuseppe, Pietracatella Tony. Proloco Monacilioni: Presidente Coromano Fabrizio, Vicepresidente Moffa Massimo- Sassano Francesco, Pietracatella Antonio, Pietracatella Silvana, Mignogna Maria, Moffa Samanta.