“Momento rosa”: 2 ore di baby sitter offerte per lo screening mammografico

Nell’ambito dell’Ottobre Rosa, mese internazionale della prevenzione del tumore al seno, Yoopies lancia una campagna di sensibilizzazione e un’iniziativa di sostegno alle donne, in particolare alle madri, per promuovere lo screening mammografico. #MomentoRosa, perché la prevenzione è il primo passo nella lotta contro la malattia. Secondo i dati della LILT nel 2019 i nuovi casi di carcinoma della mammella stimati in Italia sono stati 53.200 e hanno colpito anche donne più giovani. La LILT ha stimato che in questo 2020 segnato dalla pandemia e dal timore per il Covid-19 sono stati effettuati migliaia di screening senologici in meno; appare quindi ancora più importante ricordare che la diagnosi precoce è fondamentale per combattere e vincere la malattia. Il movimento #MomentoRosa vuole contribuire a diffondere questa consapevolezza e favorire un check up massivo. Inoltre, per favorire il progresso della ricerca, Yoopies supporta l’Istituto Gustave-Roussy di Parigi, il primo centro in Europa per la lotta contro il cancro al seno e FECMA | Federación Española de Cáncer de Mama. Cara mamma, prenditi cura di te. Con la sua iniziativa di solidarietà e impegno, Yoopies vuole attirare l’attenzione delle madri di famiglia, che spesso hanno difficoltà a trovare il tempo per prendersi cura di sé e della propria salute, fra la gestione dei figli, della casa e degli impegni lavorativi. Per aiutare le mamme a dedicare del tempo a sé stesse, per ritagliarsi il proprio #MomentoRosa e andare con tranquillità all’appuntamento per lo screening al seno, Yoopies offre loro due ore di baby sitting gratuite.