“Momenti difficili per il Bosco Fantine. Bisogna proseguire nella sua valorizzazione”

Le parole dell’assessore All’ambiente al comune di Campomarino, Antonio Saburro

“La valorizzazione di Bosco Fantine era uno degli obiettivi che l’assessorato all’ambiente, che ho l’onore di guidare -ha spiegato Antonio Saburro, assessore all’Ambiente al comune di Campomarino- si è prefissato sin dall’inizio del mandato. Da alcuni mesi al C.E.A. (centro di educazione ambientale “bosco fantine”) è partito il progetto A.A.A. biodiversità cercasi, messo in campo dall’associazione Ambiente Basso Molise e finanziato dalla Regione Molise, che prevede formazione ed informazione alle scuole e alla cittadinanza oltre alla valorizzazione e la messa in sicurezza del bosco, attività svolte in collaborazione con gli ospiti della casa mandamentale di Larino. Nel mese di giugno, la giunta comunale ha aderito al piano regionale per gli interventi di prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi nell’ambito del PSR 2014-2018, individuando come superficie boschiva proprio Bosco fantine.

Sono stati mesi, quelli appena trascorsi, particolarmente difficili e la speranza è che ora si possa continuare il lavoro programmato senza intoppi, in modo tale da poter restituire alla nostra comunità un posto che possa diventare una valida alternativa al mare. Ringrazio sia chi quotidianamente si reca sul posto per svolgere lavori manuali di messa in sicurezza/valorizzazione, sia chi con varie iniziative (come la raccolta fondi finalizzata alla piantumazione di nuovi alberi o le donazioni di attrezzi e altro) sta contribuendo fattivamente al raggiungimento di questo risultato. Naturalmente, non posso non mandare un pensiero all’amico Ing. Giovanni La Piccirella (tecnico comunale scomparso prematuramente) perché persona di grande sensibilità che ha iniziato la valorizzazione del bosco diversi anni fa. Se un giorno riusciremo nella valorizzazione del bosco sarà anche grazie e soprattutto a lui.