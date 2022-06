Una chiamata agli agenti di Polizia ha fatto scattare l’allarme intorno alle 16 di oggi, martedì 21 giugno, nei pressi della stazione ferroviaria di Termoli.



Momenti concitati che hanno richiesto l’intervento della Polizia. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto ma una persona è stata trasportata dal 118 Molise insieme ai volontari della Misericordia intervenuti in ambulanza presso il pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli per un malore con codice giallo.