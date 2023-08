MoliseCinema, il 9 agosto l’omaggio a Sofia Loren con una mostra fotografica

Mercoledì 9 agosto seconda giornata di festival per Molisecinema con proiezioni e incontri. Alle 11.00 al Cinema-Teatro, per la sezione non competitiva Paesi in Lungo Special sarà proiettato Tutta la vita davanti, di Paolo Virzì, con Isabella Ragonese, Sabrina Ferilli, Elio Germano, Valerio Mastandrea. Alle 18.15 per la sezione Frontiere. Concorso Documentari sarà presentato Il cerchio, di Sophie Chiarello che al termine della proiezione incontrerà il pubblico del festival. Il documentario si interroga su chi sono i bambini di oggi. Sophie Chiarello segue per cinque anni, con la sua telecamera, gli alunni di una classe elementare, catturando il loro punto di vista sul mondo. Il film ha vinto il David di Donatello 2023 come miglior documentario.

In Arena alle 20.30 Mondo Loren ci sarà l’omaggio retrospettivo dedicato a Sophia Loren, con una video-mostra, realizzata in collaborazione con la Cineteca Nazionale-Centro sperimentale di cinematografia, che ripercorre, attraverso circa 70 immagini, la straordinaria carriera dell’attrice.

Alla Loren, insieme a Marcello Mastroianni, è dedicato anche il manifesto della 21a edizione che ritrae la celebre coppia del cinema italiano nel primo film girato insieme Peccato sia una canaglia, di Alessandro Blasetti, del 1954.

Alle 20.45 il Live Un uomo solo. Parole e musica intorno alle ultime ore di Luigi Tenco con Antonio Iovane, Ilaria Pilar Patassini e Antonio Ragosta.

Alle 22.00 per la sezione Paesi in lungo. Concorso Lungometraggi sarà presentato Piano piano, di Nicola Prosatore, con Dominique Donnarumma, Giuseppe Pirozzi, Antonio De Matteo, Antonia Truppo, Lello Arena, Massimiliano Caiazzo. Un coming of age made in Napoli ambientato nel 1987 nell’estrema periferia della città partenopea sullo sfondo di quella felice stagione calcistica, condotta da Diego Armando Maradona, alla conquista del suo primo scudetto. Ad incontrare il pubblico del festival il regista e l’interprete Antonia Truppo.

Alle 21.30 in Arena piccola/Scacchiera per la sezione Girare il Molise sarà proiettato Elisa di Antonio Di Gregorio. Alle 21.45 per la sezione Doc special, sarà la volta di Molise tropico felice di Luigi Grispello. Quattro comuni molisani tra le province di Isernia e Campobasso: Lucito, Portocannone, Roccamandolfi e Civitacampomarano, quattro stili di vita, quattro tribù diverse che popolano questi borghi. Una piccola regione d’Italia, che, come sostengono molti, non esiste. In effetti, “il Molise non esiste, resiste”. Ad incontrare il pubblico del festival il regista Luigi Grispello.

Il pomeriggio del festival inizia alle 17.00 con i cortometraggi in concorso. Per la sezione Percorsi. Concorso Corti Italiani. Saranno presentati Quando si ritira il mare di Francesco Lorusso; Me and You di Valentina De Amicis; SeMe di Lucia Bulgheroni; La robe di Olga Torrico; Ballatoio n. 5 di Chiara De Angelis.

Alle 18.00 per la sezione Molisecinema Scuola. Sarà presentato il progetto Paese Mio. A partire da un corso di formazione sul linguaggio cinematografico tenuto dall’associazione culturale Molisecinema in collaborazione con gli istituti omnicomprensivi di Casacalenda, Larino e Santa Croce di Magliano. Gli studenti delle scuole, nell’arco di alcuni mesi, hanno svolto una serie di esercitazioni pratiche che hanno visto la realizzazione di tanti “minimetraggi” curati da docenti e studenti.In occasione del festival sarà proiettato il trailer del progetto.

MoliseCinema è organizzato dall’Associazione MoliseCinema, con la direzione artistica di Federico Pommier Vincelli. Ha il patrocinio e il contributo della Direzione generale Cinema del Ministero della Cultura; della Regione Molise; del Comune di Casacalenda. Collaborano: La Molisana; Camardo; Dimensione, Key Desk; Steiger Kalena; Biosapori; Mondo nuovo; Di Fonzo; Roxy bar; Marina Colonna; Di Majo Norante, Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori).

Partner di MoliseCinema 2023 sono Cineteca Nazionale-Centro Sperimentale di Cinematografia; Cineteca di Bologna; MyMovies.it, Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), Coop Med; IFA-Scuola di cinema di Pescara, Disisradio.

– MoliseCinema comunica agli spettatori che nella 21° edizione del Festival non potrà essere utilizzata la storica Arena di Corso Vittorio Emanuele III, a causa di lavori di ristrutturazione dell’area. Pertanto l’Arena, l’Arena piccola e l’Infopoint vengono spostati in altri spazi centrali di Casacalenda (si veda la mappa sul sito e sul programma). – MoliseCinema aderisce ai criteri di sostenibilità promossi dal Ministero della Cultura e alle linee guida per i “Festival green” dell’Associazione Italiana Festival di Cinema. È pertanto impegnato a portare avanti una serie di iniziative per rendere il nostro Festival più sostenibile, con l’aiuto e la collaborazione di staff, ospiti e pubblico. Per maggiori informazioni rivolgersi all’Info Point.