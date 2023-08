Molisecinema, il 12 agosto la retrospettiva su Sophia Loren con “Una giornata particolare” di Ettore Scola

Per i documentari in concorso “Las Leonas” di Isabel Achával e Chiara Bondì ospiti del festival. A chiudere la serata il live “Alice in Wonderland/Alice nel paese delle meraviglie”

Tra gli appuntamenti di sabato 12 agosto, penultima giornata di Molisecinema, proiezioni, ospiti, ed eventi live animeranno Casacalenda.

Alle 20.30 in Arena, per la retrospettiva su Sophia Loren, sarà presentato Una giornata particolare, di Ettore Scola, con Marcello Mastroianni e Sofia Loren (1977), nella versione restaurata dalla Cineteca Nazionale. Si tratta uno dei film più belli della storia del cinema italiano A introdurre il film al pubblico Silvia Scola, figlia del regista. A seguire, alle 22.30, per il concorso Paesi in Lungo sarà proiettato Margini, di Niccolò Falsetti, con Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Matteo Creatini. A presentarlo al pubblico Emanuele Linfatti, Matteo Creatini e il produttore Alessandro Amato.. Tra risate e non solo, una commedia sulla musica che ha il sapore amaro della realtà.

Alle 21.00 in Arena piccola/Scacchiera per la sezione Frontiere. Concorso documentari sarà presentato Las Leonas di Isabel Achával e Chiara Bondì. Al termine incontro con le registe.

Il documentario è la storia di un gruppo di donne immigrate a Roma che hanno in comune la passione per il calcio. Le registe le seguono, tra speranze e aspettative, sia durante le partite del “Trofeo Las Leonas” sia durante la loro vita privata e lavorativa.

Chiude la serata un evento live: alle 22.30 ci sarà Alice in Wonderland/Alice nel paese delle meraviglie, di W.W. Young. (1915) con la sonorizzazione di Barbara De Dominicis (voce, elettronica); Cristian Maddalena (shamisen, elettronica); Erica Scherl (violino).

Nel corso della mattina alle 11.00 al Cinema-Teatro i corti molisani della sezione Girare il Molise. 4 i cortometraggi che il pubblico potrà vedere: Toska di Tommaso Barba; La nocchiera di Martina Briglia; 48 Gradi di Andrea Di Iorio; Beati i puri di cuore di Matteo Giampetruzzi.

Alle 12.00 per la sezione Doc special sarà la volta di Carne et ossa di Roberto Zazzara sulla tradizione secolare della Corsa degli Zingari di Pacentro che rivive nel documentario. Il regista al termine della proiezione incontrerà il pubblico del festival.

Alle 15.00 ci sarà un interessante workshop sulla produzione di un film a basso budget a cura di Cristiano Di Felice.

Alle 17.00 per la sezione Paesi in Corto. Concorso Corti Internazionali saranno presentati Palestine 87 di Bilal Alkhatib che arriva dalla Palestina; Ben di Miki Durán dalla Spagna; Uhrmenschen/Primitive Times di Hao Yu dalla Germania; Cui cui cui di Cécile Mille dalla Francia; Stück für Stück/Piece by Piece di Reza Rasouli dall’Austria. Alle 18.15 per la sezione Percorsi. Concorso Corti italiani saranno presentati Battima di Federico Demattè; Le variabili dipendenti di Lorenzo Tardella; Febbre di Emanuela Muzzupappa; In quanto a noi di Simone Massi; The Delay di Mattia Napoli.

Infine, un cambio di programma: la presentazione del libro L’Italia vuota. Viaggio nelle aree interne, di Filippo Tantillo, con la partecipazione di Marco Damilano è stato spostato a domenica 13 agosto.