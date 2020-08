Molisecinema: domani Maurizio Braucci presenta Martin Eden

Domani 5 agosto continua la 18^ edizione di MoliseCinema a Casacalenda, che quest’anno si svolge in modalità “ibrida”, con molti film disponibili gratuitamente online attraverso il portale MYmovies.

Ale 21.00 per il Concorso Lungometraggi ci sarà lo streaming di Buñuel – Nel labirinto delle tartarughe di Salvador Simó vincitore ai Goya 2020 e agli EFA 2019 del premio per il Miglior Film d’Animazione Europea. Il film, ispirato all’omonima graphic novel di di Fermín Solís, racconta un momento chiave della vita di Buñuel in bilico tra la ricerca di una sua libertà espressiva e i nodi irrisolti di un passato più e meno recente. Il film sarà proiettanto anche la cinema-teatro, con capienza ridotta, alle ore 17.30.

Per la sala virtuale di MoliseCinema su www.mymovies.it (ci sarà anche il Concorso Internazionale Cortometraggi partire dalle 17.30: Yandere di William Laboury (Francia), Yolcular/Pilgrims di Farnoosh Samadi e Ali Asgari (Turchia), 400 MPH di P.E. Eugène Dannaud, J. Chaix, L.Desserre, A. Lefort, Na Pianeti e Q. Tireloque (Francia); 16 de Decembro di Álvaro Gago (Spagna), Porachunki/Settling the Score di Zuzanna Grajcewicz (Polonia), 漂流 /Drifting di Bo Hanxiong (Cina/Spagna/Usa). Per i corti italiani in streaming dalle 19.30: Spera Teresa di Damiano Giacomelli; Offro io di Paola Minaccioni; Sufficiente di Maddalena Stornaiuolo e Antonio Ruocco; Il compleanno di Gabriele Sabatino Nardis; Vegetariani di Marco Mazzone; Uocchie c’arragiunate di Paolo Cipolletta. Alle 21.00 sempre in streaming Buñuel – Nel labirinto delle tartarughe.

Alle 11.00 il primo Workshop del Festival “La musica applicata al cinema” un seminario online a cura di Piernicola Di Muro in collaborazione con IFA-Pescara.

Alle 16.30 toccherà a Ottimomassimo una serie di letture e laboratori per bambini.

Non mancano le presentazioni di Libri neanche quest’anno a Molisecinema. Alle 19.00 La democrazia al cinema. I dilemmi del costituzionalismo in sette film di Giovanni Rizzoni. Ne parleranno con l’autore Fabio Ferzetti e Giacomo Ravesi.

La prima serata del Festival in Arena a partire dalle 20.45 vedrà la consegna del “Premio Armida Miserere”, quest’anno consegnato al giornalista Paolo De Chiara. Alle 21.00 sarà proiettato fuori concorso il corto Ragazzi da paura di Maurizio Braucci e alle 21.30 per i Paesi in Lungo Martin Eden di Pietro Marcello. Liberamente tratto dall’omonimo romanzo del 1909 di Jack London. Il film è stato presentato in concorso alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove Luca Marinelli ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. A seguire l’atteso incontro con lo sceneggiatore del film Maurizio Braucci.

LE REGOLE PER UN FESTIVAL SICURO E RESPONSABILE

L’ingresso alle proiezioni e agli eventi è ridotto rispetto alle edizioni precedenti, in applicazione delle regole anti-Covid di distanziamento sociale. Si invitano pertanto tutti gli spettatori al buon senso e al rispetto delle regole per una fruizione sicura e responsabile del Festival.

COME VEDERE I FILM

Per accedere alle proiezioni dal vivo è necessario il biglietto di ingresso che si può ritirare, a partire dalle ore 19, presso i punti informativi del Festival.

È consigliato prenotare, per un massimo di 2 persone. Si può prenotare fino alle ore 17 del giorno di proiezione. Le prenotazioni sono conservate fino a 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo (prima proiezione o evento). Per prenotare inviare una mail a: prenotazioni@molisecinema.it contenente, nell’oggetto, il titolo del film e nel testo la data e il numero di persone. Gli eventi vanno prenotati uno per uno.

Ingresso arena: 3 euro – Cinema-teatro: accesso gratuito su prenotazione – Accredito: 12 euro: tutte le proiezioni. Sala virtuale MYmovies: accesso gratuito previa registrazione. Per informazioni: tel. 0874/016012 – e-mail: info@molisecinema.it