MoliseCinema a Roma dall’8 al 10 settembre all’Arena Garbatella: Nanni Moretti tra gli ospiti

MoliseCinema a Roma si svolgerà dall’8 al 10 settembre all’Arena Garbatella, in piazza Benedetto Brin, evento in cui verranno presentati i film vincitori della 21° edizione del Festival che si è tenuto dall’8 al 13 agosto a Casacalenda, in provincia di Campobasso. In programma alle ore 21.00 l’inizio delle proiezioni.

Venerdì 8 settembre, ad aprire le tre serate all’insegna del cinema, I pionieri, di Luca Scivoletto, una commedia corale su adolescenza e scoperta della politica. La proiezione del film, vincitore del premio del pubblico di MoliseCinema 2023, sarà accompagnata dal regista. Il film è preceduto da Sciaraballa, di Mino Capuano, miglior cortometraggio italiano dell’edizione 2023.

Sabato 9 settembre, alle ore 21,darà il via alla rassegna Mondo Loren, omaggio fotografico a Sophia Loren. A cura di Cineteca Nazionale – CSC, in collaborazione con MoliseCinema, lo slide show ripercorre la lunga carriera dell’attrice. A seguire il corto di animazione La notte, di M. Generali, S. Pratola, F. S Rosso, menzione speciale a MoliseCinema 2023.

Alle 21.20La Leonas, di Isabel Achvál e Chiara Bondì, vincitore del concorso documentari di MoliseCinema 2023, che racconta la storia di un gruppo di donne immigrate con la passione per il calcio. Ad incontrare il pubblico ci saranno le due registe ed è atteso Nanni Moretti, produttore del film.

Domenica 10 settembre sarà la volta di Come pecore in mezzo ai lupi di Lyda Patitucci, un noir appassionante interpretato da Isabella Ragonese e Andrea Arcangeli, che sarà presentato dalla regista. E proprio a Isabella Ragonese MoliseCinema ha dedicato il libro Tutta la vita dentro, ultimo volume della collana editoriale del Festival. Il film sarà preceduto dal corto polacco Blind spot, di Patrycja Polkowska, vincitore del concorso internazionale di MoliseCinema 2023.

Il Festival MoliseCinema (21° edizione) si è svolto dall’8 al 13 agosto 2023 a Casacalenda (Campobasso). Nell’inteso programma della manifestazione, che ha visto la partecipazione di un foltissimo pubblico, vi sono stati cinque concorsi cinematografici, decine di incontri con gli ospiti, proiezioni speciali, retrospettive, spettacoli e concerti.

MoliseCinema è organizzato dall’Associazione MoliseCinema, con la direzione artistica di Federico Pommier Vincelli. Ha il patrocinio e il contributo della Direzione generale Cinema del Ministero della Cultura; della Regione Molise; del Comune di Casacalenda.

Partner di MoliseCinema 2023 sono: Cineteca Nazionale-Centro Sperimentale di Cinematografia; Cineteca di Bologna; MyMovies.it, Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori), CoopMed; IFA-Scuola di cinema di Pescara, Disisradio. Collaborano le aziende: La Molisana; Camardo; Dimensione; Key Desk; Steiger Kalena; Biosapori; Mondo nuovo; Di Fonzo; Marina Colonna; Di Majo Norante.

MoliseCinema a Roma, che avrà luogo dall’8 al 10 settembre è realizzato in collaborazione con Arena Garbatella. L’Arena Garbatella è un progetto promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE.