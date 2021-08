MoliseCinema: a Iannacone il premio “Armida Miserere”

Terza giornata di Festival il 5 agosto: in concorso l’opera prima Regina di Alessandro Grande alla presenza del regista e della protagonista Ginevra Francesconi

MoliseCinema entra nel vivo con la terza giornata e un ricco programma di film ed eventi tra cinema, televisione e cultura. Domenico Iannacone, giornalista, scrittore e autore televisivo, riceverà il premio “Armida Miserere”, destinato a personalità che si sono particolarmente distinte per l’impegno sociale. A seguire lo stesso Iannacone terrà il talk dal titolo Che ci faccio qui. Sillabario delle emozioni. Sullo sfondo scorreranno le immagini dei suoi pluripremiati reportage. Storie collettive e individuali nelle quali Iannacone, con il suo sguardo aperto all’ascolto, tocca le corde di ognuno come seguendo un’immaginaria mappa esistenziale. (Arena del Festival ore 20.45). Alla serata sarà presente anche il presidente della Regione Molise Donato Toma. Per la sezione dei lungometraggi in concorso ci sarà Regina, di Alessandro Grande, con Francesco Montanari e Ginevra Francesconi. Il film, opera prima dal regista calabrese, è la storia di un padre e una figlia. Regina (Ginevra Francesconi) ha 15 anni e sogna di fare la cantante. A supportarla c’è suo padre Luigi (Francesco Montanari), che che con lei un legame fortissimo, indissolubile, fino a quando un evento imprevedibile cambierà le loro vite. Il film sarà presentato dal regista e dalla giovane protagonista Ginevra Francesconi (Arena, ore 21.45). Per la sezione Frontiere. Concorso documentari sarà presentato Un Giorno la Notte di Michele Aiello e Michele Cattani che incontrerà il pubblico di Molisecinema. Protagonista del documentario è Sainey, un giovane gambiano che diventerà cieco in pochi anni a causa di una malattia degenerativa. Decide così di imparare più cose possibile per prepararsi alla cecità e raccontare parte della sua storia in prima persona. Cinema Teatro ore 12.15. Sempre per la sezione Frontiere sarà presentato L’occhio di vetro di Duccio Chiarini che a partire dal diario scritto in guerra dal prozio, indaga un versante nascosto della propria famiglia per comporre un mosaico inedito e sfaccettato della storia d’Italia (Cinema Teatro ore 18.00). Per Manfredi 100 l’omaggio a Nino Manfredi, interprete iconico del nostro cinema, è prevista la proiezione di Straziami ma di baci saziami di Dino Risi. Un’imperdibile Commedia all’italiana con un cast d’eccezione, scritta da Age e Scarpelli. Con Nino Manfredi troviamo Ugo Tognazzi, Pamela Tiffin, Moira Orfei e Checco Durante. Arena del Festival ore 22.00. Per la sezione Percorsi. Concorso corti italiani saranno presentati: Malumore di Loris Giuseppe Nese; Come a Mìcono di Alessandro Porzio; L’infinito di Simone Massi; Where the leaves fall di Xin Alessandro Zheng; Slow di Giovanni Boscolo e Daniele Nozzi. Cinema Teatro ore 17.00. Per il consueto momento sui libri, la presentazione del saggio Le maschere di Dioniso di Giacomo Ravesi. Il volume analizza le rappresentazioni della figura umana nei media e nelle arti contemporanee, tracciando una mappatura iconografica delle raffigurazioni del corpo nell’ambito delle pratiche della sperimentazione artistica: dal cinema alla fotografia, dalla scultura alla videoarte. Con l’autore ne parlano Christian Uva e Massimo Palumbo. Parco cinema (piazza Nardacchione) ore 19.30. Sul fronte della formazione da segnalare la presentazione del progetto MoliseCinema scuola. Ciak s’impara. Il progetto, di cui capofila è la scuola media Brigida di Termoli, ha promosso la didattica del cinema e ha coinvolto, tra dicembre 2020 e giugno 2021, 13 classi di 4 istituti della città di Termoli. (Cinema Teatro ore 11.00.) Per la sala virtuale di MoliseCinema su MYmovies, partner del festival, il pubblico interessato potrà accedere gratuitamente, previa registrazione, su www.mymovies.it/ondemand/molise-cinema/ e vedere a partire dalle 19.30 i corti italiani in concorso nella giornata e, alle 20.30, la selezione della giornata di Frontiere. Concorso documentari. Per il pubblico in presenza prenotazione consigliata: www.prenotaunposto.it/molisecinema.