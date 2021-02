Molise zona rossa, i comuni che hanno chiuso le scuole in presenza (L’ELENCO)

Da domani, lunedì 1° marzo, il Molise, come noto, entrerà in zona rossa. Questa fascia prevede che le scuole siano in presenza fino alla prima media, mentre dalla seconda e fino a tutte le superiori è prevista la Didattica a Distanza. Salvo ordinanze sindacali che possono chiudere in presenza tutte le scuole di ogni ordine e grado.

Di seguito i comuni in cui le attività didattiche sono state sospese negli istituti di ogni ordine e grado:

Agnone (fino al 7 marzo)

Baranello (fino al 6 marzo)

Bojano (fino al 7 marzo)

Bonefro (fino al 6 marzo)

Campobasso (fino al 7 marzo)

Campolieto (fino al 14 marzo)

Campomarino (fino al 6 marzo)

Cantalupo del Sannio (fino al 14 marzo)

Capracotta (fino al 14 marzo)

Casacalenda (fino al 6 marzo)

Castelpetroso (fino al 14 marzo)

Cerro al Volturno (fino al 14 marzo)

Colletorto (fino al 6 marzo)

Colli al Volturno (fino al 14 marzo)

Filignano (fino al 14 marzo)

Fornelli (fino al 14 marzo)

Guardialfiera (fino al 6 marzo)

Guglionesi (fino al 6 marzo)

Isernia (fino al 14 marzo)

Larino (fino al 6 marzo)

Mafalda (fino al 6 marzo)

Montaquila (fino al 14 marzo)

Montenero di Bisaccia (fino al 6 marzo)

Palata (fino al 6 marzo)

Petacciato (fino al 6 marzo)

Pietracatella (fino al 5 marzo)

Portocannone (fino al 6 marzo)

Pozzilli (fino al 14 marzo)

Riccia (fino al 6 marzo)

Rionero Sannitico (fino al 14 marzo)

Ripalimosani (fino al 14 marzo)

Rocchetta al Volturno (fino al 14 marzo)

San Giacomo degli Schiavoni (fino al 6 marzo)

San Giuliano di Puglia (fino al 6 marzo)

San Martino in Pensilis (fino al 6 marzo)

Sant’Agapito-Longano (fino al 14 marzo)

Santa Croce di Magliano (fino al 6 marzo)

Sesto Campano (fino al 9 marzo)

Tavenna (fino al 6 marzo)

Termoli (fino al 6 marzo)

Torella del Sannio (fino al 3 marzo)

Venafro (fino al 14 marzo)

Vinchiaturo (fino al 14 marzo).

Per quanto riguarda il Basso Molise dove la prima zona rossa scadeva il 7 marzo, ovviamente per tutti varrà quella regionale fino al 14, è presumibile che la chiusura delle scuole in presenza venga prorogata con successive ordinanze sindacali.