Molise verso il baratro: nel 2018 persi altri 2.876 residenti

Anche per il bilancio demografico regionale del 2018, pubblicato oggi dall’Istat, assistiamo al non più lento, ma inesorabile declino del Molise.

Come da previsioni, il dato di decrescita continua ad avanzare: -2.876 residenti, decremento che supera quello dello scorso anno di 920 unità (-1.956).

La negatività è dovuta principalmente al saldo naturale (nati-morti) -1.808. Anche il saldo migratorio (iscritti-cancellati alle anagrafi) registra un dato negativo: -1.068.

I comuni di Lupara, Molise, Montorio nei Frentani, Provvidenti, San Biase, San Felice del Molise, Sant’Angelo Limosano (prov. di CB), Castelverrino e Pizzone (prov. di IS) non hanno fatto registrare neanche un nato lo scorso anno.

La nostra popolazione passa dai 308.493 del 1° gennaio ai 305.617 del 31 dicembre.

Dal 2014 al 2018 abbiamo perso 9.108 residenti.