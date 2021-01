Molise unica regione con Rt maggiore di 1, ma il rischio è basso e si resta in zona gialla. Indice di contagio a 1,51

L’Rt nazionale è ancora in calo rispetto a una settimana fa ed è sceso da 0,97 a 0,84 nella settimana 18-25 gennaio. In forte discesa anche l’incidenza dei casi: ora sono 289,35 ogni 100.000 abitanti anziché 339,34 del periodo 4-17 gennaio. Lo fa sapere l’Iss. Tuttavia, si legge nel report settimanale , «l’incidenza è ancora lontana da livelli che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e tracciamento dei loro contatti». Come è noto, perché i casi siano tracciabili il livello deve scendere sotto i 50 casi ogni 100.000 abitanti.

Tutte le regioni tranne il Molise, quindi, presentano un indice di trasmissibilità Rt puntuale sotto 1. Lo scorso monitoraggio le regioni con Rt superiore a 1 erano state 10. Per il Molise viene indicato un Rt di 1.51 (era 1.38)

Per quanto riguarda i singoli territori, nella settimana di monitoraggio rimane molto alta l’incidenza nella Provincia Autonoma di Bolzano (582,75 per 100.000 dal 18 al 24/1)». Anche una regione, l’Umbria, rimane con una classificazione complessiva di rischio alta (contro 4 della scorsa settimana), mentre 10 Regioni sono classificate con rischio moderato e altre 10 con rischio basso. . «Questa settimana – si legge nel rapporto – si continua a osservare un miglioramento del livello generale del rischio. Una regione (Molise) ha un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel limite inferiore compatibile con uno scenario di tipo 2». Le regioni con rischio moderato sono Abruzzo, Friuli Venezia Giulia , Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Provincia di Bolzano (ad alto rischio di progressione), Provincia di Trento, Puglia e Toscana. Rischio basso per Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Molise (ad alto rischio progressione), Piemonte, Sardegna, Sicilia, Val d’Aosta e Veneto.

Altro indice fondamentale del monitoraggio è il tasso di occupazione delle terapia intensive : sono 8 le regioni sopra la soglia critica contro le 12 della precedente rilevazione. A livella nazionale il tasso è sotto la soglia critica del 30% (è a 28). Ma sono «forti le variazioni regionali con alcune regioni dove il numero assoluto dei ricoverati in area critica ed il relativo impatto, uniti all’incidenza, impongono comunque misure restrittive». Diminuiscono i ricoveri in rianimazione, da 2.487 a 2.372 e nelle aree mediche, da 22.699 a 21.355.

La raccomandazione degli esperti, si legge sempre nella bozza, è di non abbandonare le misure di contenimento: «L’epidemia resta in una fase delicata ed un nuovo rapido aumento nel numero di casi nelle prossime settimane è possibile, qualora non venissero mantenute rigorosamente misure di mitigazione sia a livello nazionale che regionale».

Tutte le regioni entrate in fascia arancione il 17 gennaio 2021 rischiano comunque di rimanere nella stessa zona un’altra settimana. Se l’andamento dei dati sarà confermato torneranno in giallo il 7 febbraio.



È l’orientamento della cabina di regia che invierà il nuovo monitoraggio al Comitato tecnico scientifico nel pomeriggio di oggi. L’incontro era previsto per le 15, ma a causa delle tensioni con le Regioni è stato rinviato alle 16.



Dal 17 gennaio sono in fascia arancione: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d’Aosta. Per tutte saranno dunque rinnovate le restrizioni.



La settimana precedente erano diventate arancioni Calabria, Emilia Romagna, Sicilia e Veneto. Il Veneto ha la quasi certezza di tornare gialla, le altre sperano ma non hanno avuto la conferma ufficiale. Caso a parte rimane la Lombardia che dopo la zona rossa scattata per i dati errati e il ritorno in arancione dal 24 gennaio, rimarrà in arancione fino al 7 febbraio.

Questo il quadro degli Rt puntuali regione per regione:

Abruzzo 0,81

Basilicata 0.91

Calabria 0.82

Campania 0.97

Emilia-Romagna 0.77

Friuli-Venezia Giulia 0.68

Lazio 0.73

Liguria 0.87

Lombardia 0.84

Marche 0.88

Molise 1.51

Piemonte 0.82

PA Bolzano 0.8

Pa Trento 0.56

Puglia 0.9

Sardegna 0.81

Sicilia 0.98

Toscana 0.95

Umbria 0.96

Valle d’Aosta 0.82

Veneto 0.61