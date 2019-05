Molise Tour Bike a Scanno per continuare a volare

La Molise Tour Bike vuole continuare a volare. Per farlo la squadra nero giallo fluo si è preparata nella maniera migliore alla nuova tappa del Campionato dei Sentieri del Sole e dei Sapori, la Marathon degli Stazzi in programma a Scanno nel weekend. Si gareggerà su un percorso bello ma allo stesso tempo molto impegnativo come lo sono un po’ tutti quelli del campionato.

A Scanno saranno 66 i chilometri da percorrere con 2300 di dislivello. Il team nero giallo-fluo si presenterà in Abruzzo con il chiaro intento di difendere il terzo posto di squadra su oltre 330 Team partecipanti al Trofeo, ma anche sul piano individuale. I vari Gennarelli, Andrea Cardillo, Bettini e Lino Cardillo dovranno confermare infatti, le primissime posizioni maturate dopo la tappa di Filignano, nelle loro categorie di appartenenza. A Scanno la Molise Tour Bike si presenterà con un plotone di atleti pronto a vendere cara la pelle per arrivare il più lontano possibile. “Non sarà una gara facile – assicura alla vigilia il presidente-atleta della Molise Tour Bike Giuseppe Gennarelli – ci auguriamo in primis che il tempo sia clemente e il sole possa accompagnare la nostra gara. Sappiamo che il percorso sarà duro e molto impegnativo, la concorrenza agguerrita ma ci faremo trovare pronti per fare il massimo. Poi alla fine tireremo le somme e vedremo dove saremo arrivati”.