“Molise, terra sana. Un grande grazie ai cittadini!”

Il dottor Giancarlo Conticchio lascia il Molise per andare ad assumere l’incarico di Questore di Salerno. “Sono stati due anni intensi”

Due anni intensi, ricchi di risultati investigativi operati per il bene della collettività. Il Questore Giancarlo Conticchio ha pronunciato il saluto ufficiale questa mattina nell’aula Magna della Scuola di Polizia a Campobasso perché, come già anticipato alcuni giorni fa dal Quotidiano del Molise, (LEGGI QUI L’ARTICOLO) lascia il Molise per essere assegnato ad un’altra provincia. Sarà Questore di Salerno.



Sessantun’anni, coniugato, due figli, laureato in Giurisprudenza e specializzato in Criminologia Clinica e Psichiatria Forense all’Università degli Studi di Bari, Giancarlo Conticchio ha ripercorso questa mattina il suo mandato di massima autorità provinciale della Pubblica Sicurezza ricordando il complicato periodo della gestione dell’emergenza pandemica. Si è complimentato coi cittadini che hanno facilitato il compito nell’osservare le regole. (SEGUI LA VIDEO INTERVISTA)