Molise, terra di valore alla ricerca della giusta considerazione

Nel 2020 la giornalista del Wall Street Journal, Onda Cohane, aveva sorprendentemente inserito il Molise nelle 52 mete da visitare. Un bel viatico per la nostra piccola e quasi sconosciuta regione. Fu una sorpresa anche per noi molisani, solitamente abituati a salire agli onori della cronaca quasi esclusivamente per le copiose nevicate. Ad ogni modo bisogna comunque ammettere che il Molise nel corso dei millenni purtroppo non è mai entrato perentoriamente nella Storia, nell’Arte o nella Politica. Siamo sempre stati marginali e periferici.

Mai un episodio, una battaglia, un personaggio tali da farci uscire dall’anonimato. Sembra quasi una silenziosa congiura perpetrata ai nostri danni. Possiamo citare veramente pochissimi casi, come per esempio la strepitosa vittoria riportata sui romani nel 321 a. C. durante la II Guerra Sannitica, o l’avventurosa e sfortunata parabola del nostro valoroso conte Cola Monforte, apprezzato capitano di ventura, o ancora lo scultore Paolo Saverio Di Zinno, autentico virtuoso del legno, creatore dei leggendari Misteri di Campobasso. Siamo un popolo silenzioso, uso al lavoro ed abituato a lottare, come ci racconta anche Francesco Jovine ne “Le Terre del Sacramento” e viviamo in una regione avara ma che amiamo infinitamente, come una donna timida e ritrosa. Il Castello Monforte è il muto testimone di questo difficile rapporto sentimentale che unisce il molisano alle sue origini radicate nella terra e che solo ultimamente hanno preso anche altre strade portando alla ribalta caratteristiche e peculiarità sconosciute.

Abbiamo quindi tutto il tempo e le capacità per mietere successi e meritare il proscenio come figli più piccoli di una grandissima mamma che è l’Italia.