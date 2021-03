Molise terra di rugby, i vertici nazionali si sono complimentati con le società del capoluogo

Come previsto, oggi domenica 28 marzo, in una meravigliosa giornata primaverile, il Presidente della Federazione Italiana Rugby Marzio Innocenti, accompagnato dal Consigliere nazionale Antonio Luisi, ha fatto visita al movimento molisano della palla ovale. L’incontro organizzato dal Delegato FIR Marco Santone, ha creato uno storico precedente: mai il capo del rugby azzurro era intervenuto in una riunione formale con i vertici dello sport regionale. Con il Presidente CONI Molise Vincenzo D’Angelo, il Sindaco del capoluogo Roberto Gravina, e alla presenza dell’assessore allo sport della sua amministrazione Praitano, in un clima industrioso, si è dato nuovo slancio alle numerose iniziative che verranno.

Già Capitano della Nazionale maggiore, il Presidente Innocenti da uomo del fare, dopo i ringraziamenti all’amministrazione comunale per gli interventi in atto al miglioramento del campo ex Romagnoli in centro città, si è reso disponibile in prima persona per tutto ciò che possa essere d’aiuto alla crescita e l’ampliamento delle infrastrutture sul territorio.

A rendere preziosa la prima ora di lavori, è stato il contributo dei Presidenti delle due società cittadine Benito Suliani per gli Hammers Rugby Campobasso, e Giuseppe Valente per i Barbarians.

Dopo la pausa, su invito dei Martelli rossoblu, è iniziato il cerimoniale per il decennale degli Hammers.

Le atlete e gli atleti hanno ricevuto, con sincera emozione, i complimenti da parte del Presidente Innocenti per il Campionato di categoria vinto nel 2019. A rendere la vittoria ancora più entusiasmante, è come questi ragazzi si siano allenati la sera in un campo senza illuminazioni, e senza spogliatoi. Un sacrificio praticato da questi atleti, che ha incastonato la vittoria in un posto altissimo nei ricordi di tutti. Innocenti, considerando il grande contributo degli Hammers alle associazioni molisane di volontariato, ha colto l’occasione per ribadire loro i valori del rugby, l’importanza della parità di genere, e di come sia un dovere il rugby integrato.

Una bella giornata.

Il Presidente è andato via, con la promessa di far di nuovo visita alla nostra Regione.

Con i suoi saluti ha lasciato un forte entusiasmo all’intero movimento rugbistico.

Accadono sempre più cose, quindi, che ci indicano un concetto ormai assodato: il Molise, è terra di Rugby.