Molise terra di centenari, nonna Adele spegne 103 candeline

REDAZIONE

ISERNIA

Per le comunità di Capracotta e di Isernia oggi è un giorno speciale. Adele Catalano spegne 102 candeline. Un traguardo storico che la dolce signora festeggerà insieme ai suoi cari. Originaria dell’Alto Molise ma oggi vive nel capoluogo pentro.

Adele vispa e arguta nonnina è ancora in ottima forma. Nata il 3 marzo 1917 si è sposata a 17 anni. Madre di tre figli di cui due ancora in vita; il primo, Vittorino, ha ben 84 anni. Ma per le mamme si sa i figli non crescono mai. Il segreto della sua longevità? Tanto lavoro nei campi e un’alimentazione sana, a base soprattutto di patate. Oggi a festeggiare Adele per questo importante traguardo anche i suoi sette nipoti e altrettanti pronipoti. Una famiglia molto numerosa che non le fa mancare di certo l’affetto. A nonna Adele i più sinceri auguri anche dalla redazione de “Il Quotidiano del Molise”.