Molise, terra di bellezze incontaminate e patria di un’azienda che sta spopolando in Tv

È stato realizzato da un produttore romano, ma racconta una storia tutta molisana lo spot sulle auto prodotte in Molise che sta spopolando sui canali televisivi nazionali, compreso Sky. Si tratta del nuovo spot che promuove l’immagine della DR Auto di Macchia d’Isernia, ma lo fa nel contesto delle immagini più belle della nostra regione, raccolte negli angoli maggiormente suggestivi. Un contraltare al tormentone mediatico de “il Molise non esiste”. Il Molise esiste, eccome. Ed è da qui che arrivano le automobili DR ed EVO. Lo spot è stato girato nelle scorse settimane nei luoghi più iconici della regione, tra la costa adriatica e l’entroterra con i suoi borghi arroccati, i laghi, le numerose montagne e foreste, i monumenti e i siti archeologici, quelli di antichi insediamenti in cui un tempo vivevano, fieri e indomiti, i guerrieri sanniti. Lo spot porta poi il telespettatore all’interno dell’head-quater della DR Automobiles Groupe, a Macchia d’Isernia. La macchina da presa è entrata nel centro ricerca e sviluppo, nel centro stile, nello stabilimento di produzione e negli uffici commerciali, per mostrare a tutti come vengono assemblate qui da noi le automobili DR ed EVO e come tutti coloro che sono artefici di questa meravigliosa storia siano orgogliosamente molisani, orgogliosamente italiani. Il racconto infatti termina con il tricolore stilizzato e il pay-off “una storia italiana”. Il clou della programmazione dello spot sulle reti televisive sarà proprio tra Natale e Capodanno, con numerosi passaggi in prime time sulle principali emittenti televisive e in circa 400 sale cinematografiche in tutta Italia.

IL VIDEO IN ALTO