Molise sul podio a Venere d’Italia 2020, Francesca Capone si classifica seconda

Risultato storico per il Molise a “Venere d’Italia”, il concorso nazionale di bellezza nato con lo scopo di valorizzare il fascino e l’eleganza femminile italiana. La nostra regione ha raggiunto per la prima volta il podio con la bellissima Francesca Capone che ha sfiorato la vittoria classificandosi al secondo posto. Sorriso smagliante, capelli lunghi castani, 1.73 di altezza, studentessa di Economia e Management a Parma, Francesca Capone, 20 anni, di Termoli aveva vinto il concorso curato dall’avvocato Monica Mastrantonio e presentato dal giornalista Andrea Nasillo “Venere d’Italia Molise”, che si era svolto lo scorso 16 agosto scorso a Villa Livia. Ebbene proprio lei, Francesca Capone, è arrivata seconda alla finale nazionale per il titolo di Venere d’Italia 2020 che si è svolta ieri sera a Palestrina. Un grande orgoglio per il Molise rappresentato al meglio da questa straordinaria bellezza.