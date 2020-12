Molise, spopolamento inarrestabile: in un anno persi oltre 3mila residenti. I totali ora sono 300mila

La popolazione italiana censita al 31.12.2019 cala leggermente rispetto all’anno precedente. In Molise, invece, continua a precipitare e lo spopolamento appare inarrestabile.

Al 31 dicembre dello scorso anno i residenti in regione erano 300.516, 3.274 in meno rispetto alla stessa data del 2018. Mentre rispetto al 2011 i residenti sono diminuiti di ben 13.144 unità.

Lo spopolamento della nostra regione va di pari passo con quello del Sud. Che dal 2011 al 2019 ha perso ben 270mila residenti.

La popolazione censita in Italia al 31 dicembre 2019 ammonta a 59.641.488 residenti -circa 175mila persone in meno rispetto al 31 dicembre 2018, pari a -0,3% -ma risulta sostanzialmente stabile nel confronto con il 2011 (anno dell’ultimo censimento di tipo tradizionale), quando si contarono 59.433.744 residenti (+0,3%, per un totale di +207.744 individui).

Rispetto al 2011, i residenti diminuiscono nell’Italia Meridionale e nelle Isole (-1,9% e -2,3%), e aumentano nell’Italia Centrale (+2%) e in entrambe le ripartizioni del Nord (+1,6% nell’Italia Nord-orientale e +1,4%nell’Italia Nord-occidentale). Più del 50% dei residenti è concentrato in cinque regioni, una per ogni ripartizione geografica: Lombardia (16,8%), Veneto (8,2%), Lazio (9,7%), Campania (9,6%) e Sicilia (8,2%).

Il lievissimo incremento di popolazione rispetto al 2011 è da attribuire esclusivamente alla componente straniera. Nel periodo 2011-2019 la popolazione di cittadinanza italiana è diminuita di circa 800mila unità (-1,5%) mentre i cittadini stranieri sono aumentati di circa 1 milione (+25,1%), senza considerare che sono più di 1 milione le acquisizioni di cittadinanza nel periodo 2012-2019 e che già al censimento del 2011 i cittadini italiani per acquisizione erano quasi 700mila.

Il comune più grande è Roma con 2,8 milioni di abitanti, mentre quello più piccolo è Morterone, in provincia di Lecco, con 30 abitanti.

