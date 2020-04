«Molise si candida come progetto pilota», il plauso di Romagnuolo e Matteo

I consiglieri regionali Nico Romagnuolo e Paola Matteo apprezzano e condividono l’iniziativa della parlamentare di Forza Italia, on. Annaelsa Tartaglione, che ha presentato una interpellanza al Ministro della Salute, Roberto Speranza, in cui si chiede di stanziare presto adeguati fondi per consentire alla Azienda sanitaria regionale del Molise di processare test anticorpali sierologici sull’intera popolazione al fine di verificare l’estensione della diffusione virale del Covid-19.



La richiesta, che riprende la proposta di ordine del giorno presentata al Consiglio regionale dai due esponenti della maggioranza, evidenzia la possibilità di realizzare una buona pratica operativa nella mappatura del contagio considerati i numeri esigui della popolazione molisana che non richiedono un elevato sforzo in termini di risorse.

«La nostra regione – osservano Nico Romagnuolo e Paola Matteo – potrebbe diventare un territorio sperimentale di un progetto pilota utile per approfondire le dinamiche del contagio offrendo dati ed elementi significativi alla comunità scientifica e alle autorità amministrative». Nel ringraziare l’on. Tartaglione, i due consiglieri auspicano che il Governo possa prendere in concreta considerazione la richiesta e di poter procedere in tempi brevi con l’attuazione dei test su tutta la popolazione molisana.