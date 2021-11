“Molise senza sostanze stupefacenti”, premiato l’istituto Montini (LE FOTO)

“Bisogna sempre credere in sé stessi, anche quando attorno a sé “si vede solo e soltanto il buio”. La dipendenza si può sconfiggere, si può strappare”. Questo il messaggio risoluto che gli studenti dell’Istituto “Pertini-Montini-Cuoco” di Campobasso hanno voluto lanciare con i loro cortometraggi, selezionati e premiati nell’ambito del concorso “Molise3senzasostanzestupefacenti”.

La scuola rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof. Umberto Di Lallo è salita sul secondo gradino del podio con il cortometraggio “Stupefacenti ma senza sostanze”, realizzato dalla studentessa Lanfranca De Simone della classe 5C, che ha vinto 500 euro.

“Per la realizzazione del video – si legge in una nota stampa – la studentessa si è basata (essendo appunto un’adolescente) su tutto quello che potrebbe influenzare un giovane ragazzo. Si può notare la sensibilità della protagonista che è stata insultata in luoghi fisici (ad esempio la scuola) o virtuali (come i social); sensibilità evidente quando la ragazza si accorge dei suoi coetanei che per “divertirsi” o “affrontare” i problemi bevono alcolici senza sosta. Il messaggio fondamentale però è quello di lasciarsi aiutare senza vergognarsi, senza paura. Le riprese sono state effettuate con un telefono, il filmato è stato montato utilizzando VideoMaker (in una parte del video compare anche Instagram)”.