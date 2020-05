Molise senza mare? Roberti a Toti: «Venga a conoscere la nostra realtà»

«Spiagge molisane paragonate a quelle di un lago o di un fiumiciattolo? Toti venga in Molise a conoscere la nostra realtà». Non è tardata ad arrivare la replica del sindaco di Termoli, Francesco Roberti, alle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso della trasmissione “Dritto e Rovescio” in onda su Rete4 (qui l’articolo). La gaffe sull’assenza del mare di fronte ai confini molisani non è proprio passata inosservata e ha suscitato un vespaio di polemiche nel “Molise che non esiste” ma che cerca di resistere alla crisi che si è scatenata a causa del Covid-19. «Come sindaco di Termoli, presidente della Provincia di Campobasso e rappresentante della Costa dei Delfini sono rimasto molto colpito dalle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Liguria Giovanni Toti durante una trasmissione televisiva – ha affermato Roberti – Paragonare le spiagge del Molise a quelle di un “fiumiciattolo” o di un “lago” è stata la classica uscita di cattivo gusto di cui ne avremmo fatto sinceramente a meno. Con quelle dichiarazioni Toti ha offeso non solo il Molise ma bensì tutti i molisani. Ma anche tutti coloro che lavorano sulle nostre spiagge e chi, annualmente, sceglie il nostro litorale per le proprie vacanze. In un periodo di piena incertezza, per quel che sta accadendo a causa dell’emergenza Coronavirus-Covid19, sarebbe bene pensare e dosare le parole prima di parlare perché si rischia di uscire ampiamente dal seminato. Insieme a Montenero di Bisaccia, Petacciato e Campomarino siamo orgogliosi delle nostre spiagge, grandi e piccole che siano. Abbiamo attività fiorenti che si basano sul turismo del mare e non vediamo l’ora che possano tornare a pieno regime come è sempre accaduto. La nostra costa offre qualcosa di particolare, un’oasi incontaminata con un ambiente sano e salubre dove riposarsi, trascorrere le ferie in tutta tranquillità e godere dei servizi che i nostri balneatori, insieme al resto del settore turistico, mettono a disposizione. Senza poi pensare anche alle spiagge libere che rappresentano una valida alternativa per chi vuole scegliere la vera natura incontaminata. Sicuramente Toti avrà sbagliato paragone, quando tutto tornerà alla normalità lo inviteremo in Molise per qualche giorno di relax, in questo modo si renderà conto di persona di quel che rappresenta la nostra costa all’interno del contesto della regione Molise e potrà apprezzare da vicino la nostra ospitalità e il gran cuore meridionale che ci contraddistingue. Con la Regione Molise siamo in costante contatto e ci siamo già schierati dalla parte dei balneatori nella speranza che a breve gli stabilimenti possano riaprire attenendosi alle prescrizioni che il momento richiede».