Molise senza mare? Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, si giustifica

«Il paragone con il Molise l’ho fatto proprio perché c’è il mare come in Liguria ma ci sono differenze che vanno considerate! La Liguria ha circa 350 km di costa, il Molise circa 35 km… vi sembra esattamente la stessa situazione da gestire? La geografia non è un’opinione, ma neanche la matematica! Amici del Molise il resto è strumentalizzazione, io vi abbraccio!».

Così, Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, in un post affidato ai social, spegne le polemiche dopo il suo intervento al talk Tv Diritto e Rovescio in onda sulle reti Mediaset.

Toti, durante un intervento infatti aveva detto riaprire le spiagge in Molise significa permettere a poche persone di recarsi «su una spiaggia di un fiumiciattolo o di un lago» scatenando l’ironia sul web.