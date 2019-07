Molise, ruolo da protagonista nel panorama nazionale

L’obiettivo è quello di far conoscere il più possibile il nostro territorio e le sue ricchezze anche fuori dai confini nazionali. Una regione che ha tanto da offrire e che sotto il punto di vista della promozione turistica può solo crescere. Per questo, durante la conferenza stampa che si è colta ieri pomeriggio, è stata ribadita più volte anche l’importanza di mettere tutte le informazioni utili in rete e in tempi celeri.

In modo da poter offrire un cartellone sempre aggiornato sugli appuntamenti che andranno a caratterizzare il territorio sino al prossimo inverno. Una campagna di promozione che sarà effettuata “a tappeto”, senza lasciare nulla al caso: infatti è stato deciso di svolgere una campagna informativa sia sui mezzi di informazione regionali che su quelli nazionali, quali Corriere della Sera, Repubblica e Il Sole 24 Ore. Inoltre la regione sarà pubblicizzata anche attraverso altri strumenti, per promuovere le bellezze del Molise.