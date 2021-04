Molise, record di vaccini: in un giorno somministrate 2875 dosi

E’ stato il giorno che ha segnato il record di vaccini n Molise. In 24 ore sono state somministrate 2875 dosi. In totale in regione sono stati effettuati 93653 vaccini su 102.945 consegnati, per una percentuale pari al 90,97% di somministrazioni sul totale delle disponibili.

Si dovrebbe proseguire a ritmo sostenuto anche durante la prossima settimana per terminare le somministrazioni domiciliari degli over 80, finire i soggetti fragili e accelerare con la fascia d’età 70-79. Nei primi giorni della prossima settimana sono previste ulteriori consegne sia di Pfizer, sia di Moderna.