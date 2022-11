Molise protagonista Fiera del benessere Milano

The Beauty and Wellness Congress è la manifestazione svoltasi a Milano il 29, 30 e 31 ottobre. Ha ospitato 55 aziende e brand leader del settore, che hanno presentato soluzioni originali e innovative.

Consalvo Santilli, operatore del benessere di Isernia, ha presentato il suo trattamento “Gambesane”, uno speciale massaggio drenante-circolatorio, specifico per le esigenze di donne che soffrono di gambe gonfie e pesanti.

Ha concentrato la propria conoscenza ed esperienza in un metodo esclusivo, messo a punto in 12 anni e dopo 10.000 trattamenti effettuati, a favore dei professionisti del settore che ambiscono all’eccellenza.

Lo ha proposto, oltre che in un suo stand personale, anche all’interno di “The Wellness Plaza”, un palco interamente dedicato al benessere, in cui il pubblico ha potuto assistere a dimostrazioni pratiche e trattamenti mirati.

Consalvo propone un concetto innovativo nel mondo del benessere: la specializzazione. A suo parere, in un momento storico in cui c’è un’enorme concorrenza, la soluzione vincente è specializzarsi, e non presentarsi come il o la “tuttofare”.