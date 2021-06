Molise protagonista al Senato grazie a Mariacarmen Iafigliola in Pia de’ Tolomei

di Vittoria Todisco

Cerimonia ricca di emozioni con “l’Omaggio a Dante” quella tenutasi sabato scorso a Palazzo Madama nell’ambito della manifestazione “Senato & Cultura” voluta dalla Presidente Elisabetta Casellati. Iniziativa nata nel 2019 che vede Senato e Rai impegnati a valorizzare il patrimonio artistico e le “eccellenze” del mondo culturale italiano.

Emozionante incontrare Dante!

Ancor più emozionante incontrare i personaggi della “Divina Commedia” dei quali spesso rimangono solo reminiscenze scolastiche che vagamente restituiscono la drammaticità e la passionalità del loro vissuto. Emozionante ascoltare artisti capaci di restituirci la bellezza e la musicalità dell’architettura poetica attraverso la quale il padre della lingua italiana ha realizzato questo capolavoro affidato, in quanto inestimabile patrimonio, alle generazioni future. Emozionante ascoltare Vittorio Gassman recitare i primi versi dell’Inferno. Pamela Villoresi con il volto rigato dalle lacrime – con il soprano Lavinia Bini e il mezzosoprano Marina Comparato su brani tratti dello spettacolo “Amor condusse noi ad una morte” – restituendo tutta la passionalità e la disperazione con la quale Francesca da Rimini racconta del suo amore per Paolo Malatesta e il rimpianto per la vita che fu tolta ad entrambi. Emozionante la passione con la quale il regista Pupi Avati racconta di essere sul punto di dare il via alle riprese del suo nuovo film sulla vita di Dante rifacendosi alla prima biografia, quella del Boccaccio. Musica, danza recitazione nei tre brani tratti dal “Gianni Schicchi” di Giacomo Puccini testimoniano come i personaggi incontrati da Dante nel suo straordinario viaggio hanno catturato e influenzato, scrittori e musicisti. E’ stata dunque l’emozione a rendere straordinariamente coinvolgente l’atmosfera di questo incontro attraverso il quale: E quindi uscimmo a rivedere le stelle, diventa proiezione di quanto abbiamo vissuto durante il nostro penosissimo viaggio nell’incubo della pandemia in confronto ad ora che stiamo risalendo la china. E’ bello pensare di poter ricominciare, tornare ad incontrare la cultura, assaporare le emozioni e gli stimoli che essa è capace di darci.

La conclusione di questo esaltante spettacolo collettivo affidata alla presentazione di alcune scene de “La Divina Commedia”, musical nato nella nostra regione e prodotto da Music International con il patrocinio della Regione Molise, ha avuto un effetto fantasmagorico, straordinario, simile ai fuochi d’artificio al termine di una bella festa. Presentato con sobria eleganza da Francesca Cavallin e trasmesso in diretta dalla Rai, lo spettacolo, e soprattutto la performance dei nostri attori è stata una straordinaria occasione per richiamare l’attenzione del pubblico su lavori teatrali bloccati dall’incedere della pandemia e, che si spera, possano tornare ad essere gustati dal pubblico, al più presto, nei teatri italiani. Andrea Ortis del musical “La Divina Commedia” ha curato la regia e interpretato il ruolo di Virgilio. Le musiche sono di don Marco Frisina eseguite dallo stesso autore, e tutti ne sono stati eccellenti protagonisti, dalla ballerina Mariacaterina Mambretti, ai cantanti Antonello Angiolillo a Myriam Somma dotati oltre che di capacità canore di un’armonia d’insieme che attesta competenza ed applicazione. Emozionanti, straordinari tutti nell’incorniciare esaltandola e rendendola purissima la figura di Pia de’ Tolomei – vittima di un lontano femminicidio – proposta attraverso la bella voce di Maricarmen Iafigliola che con straordinaria poesia ha restituito a questa donna, sensibilità, dolcezza, speranza di salvezza quale alternativa a tanta brutalità maschile.