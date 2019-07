Molise Pride, minacce di morte sotto l’articolo de “Il Quotidiano”

CAMPOBASSO

Manca poco alla manifestazione Molise Pride che si terrà a Campobasso sabato 27 luglio, alle ore 16, con partenza da Piazza Vincenzo Cuoco.

«Non si placa però l’odio sui social verso la manifestazione, da sempre pacifica e svolta nel rispetto di tutti». Scrive l’Arcigay Molise. «Dopo la notizia della concessione del patrocinio da parte del Comune di Campobasso, a cui va il ringraziamento degli organizzatori – come dichiara Luce Visco Presidente di Arcigay Molise – sono stati diversi i commenti che richiamavano al mettere al rogo i manifestanti e portarli nei campi di concentramento». Commenti apparsi subito dopo la pubblicazione del nostro articolo.

«Ovviamente questo non ci fa paura – continua Visco – e in piazza sabato saremo tantissimi a dimostrazione che l’amore non si odia. Segnaleremo il tutto sul sito della Polizia Postale, nella sezione specifica e invitiamo tutti a farlo (https://www. commissariatodips.it/area- riservata/accedi.html?sender= editsegnalazioni) perché chi augura morte e deportazione non può essere giustificato.

Le isole Tremiti che fanno parte del patrimonio visivo della costa molisana, pur appartenendo alla Puglia, sono state il luogo del confino per gli omosessuali durante il fascismo. Per questo dedicheremo il ricordo di chi è stato deportato alle Tremiti e sterminato nei campi di concentramento durante la manifestazione, per ricordare che tali commenti non sono ammissibile.

Facciamo appello alle Istituzioni. Non solo al Comune di Campobasso che ha appena concesso il patrocinio, ma anche al Presidente della Regione Donato Toma che, seppur negando il patrocinio, si è mostrato vicino alla lotta all’omofobia nella lettera di risposta. Serve un segnale forte – conclude Luce Visco – da parte delle Istituzioni, prendendo le distanze da chi odia».